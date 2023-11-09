В России могут ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров

Их могут ввести по аналогии с ограничениями для импорта некоторых продовольственных товаров, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров могут быть введены в России по аналогии с ограничениями для импорта некоторых продовольственных товаров. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в ходе пленарного заседания Российского винодельческого форума.

"По непродовольственным товарам, где 28 млрд [рублей] оборот, 20 млрд [рублей] - это импортная продукция. Чтобы эти 20 млрд [рублей] оставались у нас, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию - от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся", - сказал он.

Замминистра напомнил, что ранее были введены повышенные пошлины на ввоз в Россию вина из недружественных стран, планируется ввести новые повышенные ставки акцизов.

"Было запрещено ввозить сюда балк бочками, стали ввозить в бутылке, разливая в Чехии, Прибалтике, еще где-то. Пошлина, я уверен, поможет поставить некие преграды на пути импортного виноматериала. Я считаю, что такие меры надо применять по отношению ко всем видам отечественной продукции, особенно к продукции потребительского рынка", - подчеркнул Евтухов.