В США назвали продуктивными переговоры с Китаем по климату

Как отметил спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри, стороны нашли точки соприкосновения

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. США провели продуктивные переговоры с Китаем по климату и нашли "точки соприкосновения" по части вопросов во время визита спецпредставителя китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа в штат Калифорния. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри.

"Мы провели всесторонние и продуктивные переговоры с КНР в течение пяти дней, нашли точки соприкосновения по ряду вопросов и ожидаем, что [их результаты] принесут свои плоды в течение следующих недель в преддверии COP28 (28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС)", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Переговоры прошли 4-7 ноября. Ранее Госдепартамент США сообщал, что во время встречи США намерены "продолжить обсуждение с КНР реагирование на климатический кризис", включая более активную реализацию достигнутых ранее договоренностей и взятие сторонами дополнительных обязательств в данной сфере, а также "усилия по успешному проведению" 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Планируется, что она пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

Керри в июле посетил Китай. Он обсуждал с китайской стороной вопросы сотрудничества в противодействии изменению климата. По итогам поездки Керри заявил, что Вашингтону и Пекину потребуется больше времени для достижения каких-либо конкретных договоренностей в сфере климата.