9 ноября, 09:53

Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ

Спикер СФ отметила, что необходимо "довести до логического завершения идею либо отдельного закона, либо указа президента о статусе многодетной семьи"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Налоговые преференции для многодетных семей необходимо расширять, в том числе надо освободить их от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на парламентских слушаниях по вопросам поддержки рождаемости.

"Освобождение от уплаты подоходного налога. Коллеги, семья, которая имеет много детей, ну, какой подоходный налог? <...> Такие меры стимулирования, то есть точечные такие, но они очень важны для семей такого рода", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что необходимо "довести до логического завершения идею либо отдельного закона, либо указа президента о статусе многодетной семьи".

"Речь не идет о материальной составляющей, очень важна идеологическая составляющая, что общество ценит, уважает, поддерживает многодетные семьи, что это престижно. Давайте мы все-таки на какой-то документ выйдем, мы готовы активно к этому подключаться", - заключила она. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация