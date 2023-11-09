Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ

Спикер СФ отметила, что необходимо "довести до логического завершения идею либо отдельного закона, либо указа президента о статусе многодетной семьи"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Налоговые преференции для многодетных семей необходимо расширять, в том числе надо освободить их от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С таким предложением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на парламентских слушаниях по вопросам поддержки рождаемости.

"Освобождение от уплаты подоходного налога. Коллеги, семья, которая имеет много детей, ну, какой подоходный налог? <...> Такие меры стимулирования, то есть точечные такие, но они очень важны для семей такого рода", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что необходимо "довести до логического завершения идею либо отдельного закона, либо указа президента о статусе многодетной семьи".

"Речь не идет о материальной составляющей, очень важна идеологическая составляющая, что общество ценит, уважает, поддерживает многодетные семьи, что это престижно. Давайте мы все-таки на какой-то документ выйдем, мы готовы активно к этому подключаться", - заключила она.