Путин заявил, что Россия гордится своим развитием в АПК

Президент отметил, что РФ в последние годы из импортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия в последние годы из импортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы в России гордимся тем, что было нами сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из абсолютного импортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы", - сказал Путин.

Он напомнил об ожидаемых показателях этого года. "Это приятно произносить и приятно повторять, мы сохраним очень хороший потенциал, 60 млн тонн [зерновых], а может и побольше, мы для экспорта на мировые рынки продовольствия [поставим]", - указал президент РФ.