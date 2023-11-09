Парламентарий Союзного государства прокомментировал планы создания медиахолдинга

Это предполагает задействование государственных информагентств, отметл председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давыдько

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Планы создания медиахолдинга Союзного государства (СГ) Белоруссии и России предполагают активное задействование в нем государственных информационных агентств, которые уже активно работают в рамках формирующегося единого информационного пространства СГ. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, информационным технологиям и связи Геннадий Давыдько.

"Это есть [в планах]. Все союзные СМИ существующие работают, несмотря на очень тяжелую ситуацию", - сказал он перед началом проходящего в Минске заседания комиссии.

Парламентарий пояснил, что ситуация является тяжелой, потому что СМИ Союзного государства "не знают, как они будут жить завтра". "Главные редакторы, которым сегодня при жизни надо памятники ставить, они не могут даже себе планы составить на завтра. <...> Они ждут это финансирование, они не могут сроить планы", - сказал Давыдько.

"Но, тем не менее, мы активно работаем и с [агентством] БелТА, и с ТАСС, то есть все практически государственные средства массовой информации <....> и все ресурсы этих наших друзей, этих наших партнеров, они безусловно уже используются", - отметил депутат.

Указывая на проблемы, возникшие при реализации планов по созданию союзного медиахолдинга, Давыдько сообщил, что "те решения, которые принимались ранее на очень высоком уровне, на уровне союзного Совета министров, были проанализированы и Счетной палатой Российской Федерации, и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь, и в них были отмечены ряд недостатков и предложено изменить, был создан новый план". "На наш взгляд, и мы готовим проект решения такой комиссии, [и новый план] излишне затянутый, бюрократизированы ряд процессов", - сказал депутат.

Единый центр контента

Председатель комиссии Парламентского собрания сообщил, что в целом план создания союзного медиахолдинга "разработан и согласован". "Это [будет] некий единый центр с представлением нашего контента во всех сегментах информационного пространства. То есть, конечно же, огромное внимание [будет уделено] интернет-пространству, социальным сетям, в том числе традиционному телевизионному каналу", - сказал он.

"В принципе уже нарисована эта схема соподчиненности и бюрократически как она, на чьей территории, кому должна подчиняться, в рамках каких законах она должна действовать - все это есть", - добавил Давыдько.

В числе основных задач работы союзных СМИ в рамках реализации единой новостной повестки он назвал проникновение в различные целевые аудитории. Для решения этих задач необходимо варьировать подачу одних и тех же новостей в зависимости от целевых сегментов аудитории.

В конце октября государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев сообщил о том, что разногласия между российской и белорусской сторонами по сетке вещания и средствам распространения информации создаваемого медиахолдинга Союзного государства сохраняются, работа по их разрешению будет ускорена.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале апреля на заседании Высшего госсовета Союзного государства вновь обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, должен быть создан, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". О необходимости активизации работы по созданию медиахолдинга Лукашенко заявлял в январе на встрече с Мезенцевым. Белорусский лидер отмечал, что этот вопрос должен быть проработан представителями администраций президентов Белоруссии и России совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.

В начале июля пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, однако ряд вопросов требует решения Высшего госсовета Союзного государства, заседание которого состоится уже в 2024 году. В министерстве заявили, что план создания медиахолдинга СГ уже согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты данной реформы требуют позиций других органов государственной власти.