В СФ заявили, что обеспечение новых регионов питьевой водой достигнет 60% к 2030 году

В том числе необходимо провести расчистку русел рек и восстановить их водный режим, отметила сопредседатель экспертного Совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Обеспечение качественной питьевой водой жителей новых регионов РФ к 2030 году должно составить 60%. Об этом заявила сопредседатель экспертного Совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко в ходе I Всероссийской "Докучаевской конференции", которая проходит в Ростове-на-Дону.

"Для новых присоединенных регионов мы знаем проблему по обеспечению качественной питьевой водой. До 60% населения должно быть обеспечено такой водой в 2030 году", - сказала Зленко.

По ее словам, в том числе необходимо провести расчистку русел рек и восстановить их водный режим. Зленко отметила необходимость сокращения объема сброса загрязненных сточных вод в Азовское море.

"Если мы говорим о загрязнении водных ресурсов, то по статистике за 2020 год общий объем забора воды из природных источников - более 10 млрд кубических метров, половина которых вернулась в водные объекты в качестве сточных вод, при этом на территориях потеря воды при транспортировке составляет 17%. Наиболее сложная ситуация на территории Донецкой Народной Республики, где потеря воды при транспортировке составляет практически 30%", - уточнила она.

Первая Всероссийская "Докучаевская конференция" проходит 9-10 ноября в Ростове-на-Дону. Она собрала более 200 ученых и экспертов, которые обсуждают экологические проблемы новых регионов, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС и повышение уровня солености Азовского моря.

"Докучаевская конференция" проходит благодаря программе направления в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы. В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение.