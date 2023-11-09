9 ноября, 10:13,
обновлено 9 ноября, 10:27

ЦБ планирует увеличить до нескольких тысяч число участников тестирования цифрового рубля

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России планирует увеличить до нескольких тысяч число участников тестирования цифрового рубля среди физлиц и юрлиц. Об этом сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в кулуарах форума Finopolis 2023.

"Во-первых, количество участников будет расширено за счет банков второй волны. Сейчас у нас 13, появится в следующем году еще 15. Во-вторых, количество физических лиц мы планируем увеличить до нескольких тысяч. И юридических лиц у нас тоже будет измерение в тысячах", - сказала она. 

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