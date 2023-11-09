FESCO подписала соглашение с компанией из Шанхая о поставках сельхозпродукции в Китай

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере экспортных контейнерных отправок в области перевозок сельскохозпродукции и растительных жиров из РФ в КНР, а также в сфере импортных отправок грузов в обратном направлении

ГОНКОНГ, 9 ноября. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO и компания Shanghai Suoke Supply Chain Management подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок сельскохозяйственной продукции и других грузов из России в Китай. Об этом сообщил ТАСС по телефону директор по работе с ключевыми клиентами FESCO Алексей Руссол.

По его словам, соглашение предусматривает сотрудничество в сфере экспортных контейнерных отправок, в частности в области перевозок сельскохозяйственной продукции и растительных жиров из России в Китай, а также в сфере импортных отправок различных грузов в обратном направлении - из КНР в РФ.

"Наша компания активно развивает экспортные перевозки сельхозпродукции в Китай. Мы предлагаем российским производителям комплексные логистические решения для перевозки в контейнерах насыпных и наливных грузов, например растительного масла или семян льна, с использованием специальных вкладышей - флекситанков и лайнер-бэгов, а также биг-бэгов", - рассказал Руссол.

Он также отметил, что клиенты компании могут перевезти контейнеры со своей продукцией в Китай как по железной дороге, так и по интермодальным маршрутам - через порты Владивостока, Санкт-Петербурга или Новороссийска.

"Вместе с нашими партнерами из Китая мы готовы предложить российским агропроизводителям самые оптимальные логистические сервисы по доставке грузов в различные провинции КНР. Мы также готовы предоставить все необходимое оборудование для затарки и транспортировки любой сельскохозпродукции", - отметил директор по работе с ключевыми клиентами FESCO.

Транспортная группа Fesco имеет активы в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске. В управлении группы находится более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 35 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.