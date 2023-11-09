9 ноября, 10:27

Предприятие Кубани увеличило выработку на 11% после оптимизации производства по нацпроекту

Эксперты провели зонирование складских площадей, визуализацию ассортимента товара и разработали информационный центр, уточнили в администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Предприятие, занимающееся поставкой сырья для хлебопеков и кондитеров, увеличило выработку на 11% и сократило время технологических процессов на 12% после оптимизации производства в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Бережливые технологии на предприятии "БВИ" внедряли эксперты регионального центра компетенций, которые в течение полугода совместно с рабочей группой оптимизировали здесь процесс сборки заявок оптовых клиентов. "По результатам внедрения бережливых технологий выработка предприятия увеличилась на 11%, уменьшение запасов составило 12%, а время протекания процесса сократилось на 12%", - сказали в пресс-службе.

В частности, эксперты провели зонирование 2 тыс. кв. м складских площадей и визуализацию ассортимента товара, разработали информационный центр. "С его помощью руководство компании может оперативно принимать решения по корректированию задач для достижения целевых показателей", - продолжили в пресс-службе.

Здесь отметили, что участие в нацпроекте "помогает кубанским компаниям выстроить эффективные производственные процессы на пилотных потоках, а после тиражировать полученный опыт на другие участки предприятия". Подобный подход, подчеркнули в пресс-службе, "приводит к сокращению потерь и улучшению работы всего производства, способствует развитию индустрии и экономики в целом".

В пресс-службе также напомнили, что вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики, при этом выручка компании должна быть от 400 млн руб. в год, а доля иностранного капитала не должна превышать 50%.

Нацпроект реализуется в Краснодарском крае с 2018 года. "На сегодняшний день в нем участвуют более 280 кубанских предприятий, эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещение продукции, материалов и логистику в целом", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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