9 ноября, 11:21

Эксперт: перечень запрещенных добавок для вейпов должен быть исчерпывающим

Это нужно, чтобы исключить фактор привлекательности электронных сигарет для подростков, отметил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Перечень добавок для вейпов, запрещенных к использованию в этих аппаратах, должен быть исчерпывающим, чтобы исключить фактор привлекательности электронных сигарет для подростков. Такое мнение ТАСС высказал заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.

В четверг РБК сообщило, что Минпромторг, Минфин, Минсельхоз и Росалкогольтабакконтроль не поддержали перечень запрещенных для никотинсодержащей продукции веществ, который должен был вступить в силу 1 марта 2024 года. Документ разработал Минздрав РФ.

"Закон, в соответствии с которым данный перечень разрабатывается, принимался именно с целью защиты здоровья несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления. Для того чтобы нормы закона были эффективны на практике, перечень должен быть исчерпывающим. Согласно принятым нормам, необходимо исключить элемент привлекательности такой продукции для подростков", - сказал Зыков, отметив, что важно опираться на приоритет охраны здоровья граждан перед интересами индустрии.

В перечень веществ, которые будет запрещено использовать в жидкости для электронных сигарет, включаются ингредиенты, которые применяют для увеличения привлекательности такой продукции, пояснил эксперт.

"Исследования показывают, что вкус вдыхаемого аэрозоля является главным фактором выбора ЭСДН (электронных систем доставки никотина - прим. ТАСС) среди подростков. В настоящее время на рынке широко распространены жидкости со сладкими вкусами, например конфет и фруктов, лесных ягод, вкусами мяты, колы, лимонада, мармелада, попкорна и т. д. Основой целевой аудиторией жидкостей с такими ароматизаторами является самые уязвимые категории населения, в первую очередь дети и подростки", - добавил он.

Курильщики вейпов подвержены воздействию высоких уровней ультрадисперсных частиц и других токсинов. Это существенно увеличивает риск возникновения у них сердечно-сосудистых заболеваний и хронических болезней легких, отметил Зыков. По его словам, согласно последним исследованиям, потребление электронных сигарет повышает риск развития астмы на 30% и ХОБЛ на 75%, возрастает вероятность появления злокачественных новообразований. Кроме того, одно из последних независимых исследований показало одинаковые уровни повреждения ДНК в клетках у вейперов и курильщиков сигарет, добавил эксперт. 

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