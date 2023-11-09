9 ноября, 11:31

НСПК и ЦБТ будут развивать технологию оплаты по биометрии

Соответствующее соглашение подписано в рамках форума Finopolis

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Центр биометрических технологий (ЦБТ) и Национальная платежная система (НСПК) займутся развитием технологии оплаты при помощи биометрии. Соответствующее соглашение подписано в рамках форума Finopolis, сообщает пресс-служба НСПК.

"Генеральный директор АО "Центр биометрических технологий" Владислав Поволоцкий и генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве в области развития сервисов оплаты по биометрии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках сотрудничества НСПК и ЦБТ продолжат работу по пилотированию проекта биоэквайринга и дальнейшему развитию сервиса. Кроме того, согласно планам, НСПК и ЦБТ планируют запустить пилотный проект для ограниченного круга пользователей в ближайшее время. "В этот период оплачивать покупки по биометрии возможно в определенных магазинах компаний-партнеров, однако сумма чека не должна превышать 2,5 тыс. рублей за одну транзакцию", - сообщили в НСПК.

Для совершения платежей нужно зарегистрироваться в приложении "Госуслуги Биометрия" и привязать свой счет в СБПэй - с него будут списываться деньги при оплате по биометрии.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

Теги:
Россия
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