В Подмосковье вложат более 1 млрд рублей в завод по переработке ПЭТ-материалов

Переработанные материалы в дальнейшем будут использоваться для производства бутылок и пищевой упаковки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Новый завод по переработке ПЭТ-материалов начнет работу до конца 2023 года в Московской области. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей, сообщила журналистам заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Как уточнили в областном Мининвесте, завод запускает компания "Юсивай полимерс рус". Переработанные материалы в дальнейшем будут использоваться для производства бутылок и пищевой упаковки. "На предприятии уже установили оборудование, сейчас на площадке ведутся пусконаладочные работы. На проектную мощность предприятие сможет выйти уже в начале второго квартала 2024 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей. После запуска обеих очередей завода в Подмосковье будут созданы более 100 новых рабочих мест", - сказала Зиновьева.

Новое предприятие планируют запустить в работу до конца 2023 года. Проект будет реализован на двух земельных участках в городах Озеры и Коломна. Содействие компании в подборе участков для реализации инвестпроекта оказала Корпорация развития Московской области. В рамках первой очереди в городе Озеры компания запустит сортировочную и моечную линии, в рамках второй - экструзионную линию по производству rПЭТ гранул в Коломне.

"Сразу после запуска производственной линии, мы сможем перерабатывать в месяц около 500 тонн ПЭТ-материалов - в основном, бутылок и пластика, далее этот объем увеличится до 2 тыс. тонн в месяц. Полученное после переработки сырье - rПЭТ флексы и гранулы в дальнейшем снова будут использоваться для производства бутылок и пищевой упаковки. Наша задача - постараться сделать сырье максимально чистым", - отметил гендиректор компании "Юсивай полимерс рус" Дмитрий Козырев.

По словам инвестора, полученное сырье будет соответствовать всем экостандартам. На новой производственной площадке в Озерах будут запущены два цеха, в которых установят сортировочную и моечную линии, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Приступить к оснащению и запуску второй площадки в Коломне компания планирует в 2024 году.