9 ноября, 11:30

Захарова: РФ не станет отказываться от "Арктик СПГ - 2" и других проектов из-за санкций

Как отметила официальный представитель МИД РФ, развитие СПГ-инфраструктуры является приоритетом в энергетическом секторе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва не станет отказываться от "Арктик СПГ - 2" и других подобных проектов на фоне санкций Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Никто не собирается у нас в стране отказываться от масштабных планов по этому проекту, по аналогичным проектам. Развитие СПГ-инфраструктуры является нашим приоритетом в энергетическом секторе", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о том, насколько санкции США против проекта "Арктик СПГ - 2" могут помешать его реализации и планам РФ увеличить свою долю на рынке СПГ.

Российская сторона, по словам Захаровой, "намерена нарастить выпуск СПГ до 100 млн тонн в год, а планируемый объем инвестиций в отрасль превышает 6 трлн рублей". "Мы все это делаем, являемся ответственным игроком, партнером в этой сфере, - подчеркнула она. - Но вопрос не в нас, а в тех, кто не остановится ни перед чем, для того чтобы доказать либо свою исключительность, либо просто не допустить конкурентов, которые ведут экономические отношения и реализуют контакты достойно и в законном поле, к мировым рынкам. Это касается газа, ресурсов, финансов, технологий".

Дипломат подчеркнула, что реализации проектов "Северных потоков", российских газовых, инфраструктурных проектов мешают даже не санкции, а террористические действия.

"Несмотря на все вызовы, наши компании показали, что умеют успешно справляться с препятствиями, эффективно используют и конкурентные преимущества, и разрабатывают собственные решения, вводят в эксплуатацию новые производственные мощности, - указала Захарова. - А сжиженный природный газ занимает важное место на мировом энергетическом рынке". 

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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