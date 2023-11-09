9 ноября, 11:16

Эксперты считают возможным снятие запрета на экспорт бензина из России

Мера может быть распространена на Аи-95 и Аи-92, а также на бензин с более низким октановым числом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство России в настоящий момент обсуждает частичную отмену запрета экспорта бензина, который был введен 21 сентября для стабилизации рынка топлива в России. Мера может быть распространена на Аи-95 и Аи-92, а также на бензин с более низким октановым числом. Опрошенные ТАСС эксперты считают, что в стране появляется все больше стимулов для подобных решений.

Доводы "за"

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отметил, что ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась и отмена экспорта не приведет к сокращению поставок российским потребителям.

"Среди ключевых факторов я выделил бы окончание осенних ремонтов НПЗ и возврат к выплатам демпфера в полном объеме. Увеличение загрузки НПЗ в последние недели привело к росту производства бензина - до 0,8 млн тонн в неделю в конце октября, а выплаты демпфера позволяют стабилизировать оптовые цены на уровне 50-52 тыс. рублей за тонну", - уточнил эксперт.

Он добавил, что важным фактором стало и снижение крек-спреда (разница в цене нефти и нефтепродуктов, произведенных из нее) для бензина на европейском рынке, что означает стабилизацию цен экспортной альтернативы на более низких уровнях.

Похожее мнение высказал и старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. По его словам, на российском рынке сейчас сформировался избыток предложения бензинов с низким октановым числом. Это произошло из-за того, что автомобильный сезон подошел к концу и спрос на топливо снизился.

При этом эксперт считает, что мера может распространяться на Аи-92 (и бензин с более низким октановым числом), а не на Аи-95.

"При этом для экспорта бензина могут быть приняты аналогичные, как для экспорта дизеля, решения. Такие, как введение норматива поставок части производимого топлива на домашний рынок", - уточнил Блохин.

Кондратьев в свою очередь добавил, что возврат к экспорту бензина нужен российским НПЗ и нефтяным компаниям, так как позволяет увеличивать маржинальность переработки и закрепиться на новых и важных для отрасли рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.

Доводы "против"

Эксперт аналитического центра компании "Яков и партнеры" Нур Шаяхметов полагает, что решение о частичной отмене запрета экспорта бензина может быть отложено.

"Говорить о том, что предпосылки для снятия запрета становятся яркими, по нашему мнению, еще рано: контринфляционный тренд только наметился, а достаточный излишек производства, необходимый для снятия экспортных ограничений, пока не сформирован", - пояснил он.

По данным Шаяхметова, за 23-29 октября объем производства как дизельного топлива, так и бензина увеличился по сравнению с 9-15 октября на 11% и 7%, соответственно.

При этом цены на бензин и дизельное топливо по-прежнему выше средних значений 2022 года: дизель - на 11-15% (14,8% и 10,7% в рознице и опте соответственно), бензин - на 8-44% (8,2-8,9% и 41,1-43,6% в рознице и опте соответственно). 

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