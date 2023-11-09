Украина в сентябре впервые обошла Россию в списке крупнейших торговых партнеров Германии

Товарообмен с Украиной составил €840 млн, в то время как с РФ он достиг €810 млн

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Объем товарооборота Германии с Украиной в сентябре 2023 года впервые превысил показатели ее торговли с Россией, заявил Восточный комитет германской экономики.

"В сентябре 2023 года товарообмен Германии с Украиной (€840 млн) впервые оказался больше, чем с Россией (€810 млн)", - сказала глава комитета Катрина Клаас-Мюльхойзер, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила необходимость "последовательно устранять внешнеэкономические препятствия и не создавать новых". "Это также включает в себя открытость границ для перемещения товаров. Поэтому мы очень обеспокоены длительным временем ожидания грузовиков на польско-украинской границе и недавними блокадами со стороны польских перевозчиков", - добавила Клаас-Мюльхойзер.

Глава комитета также призвала увеличить штат ведомства по вопросам экономики и экспортного контроля и таможни, поскольку "перегрузка производства тормозит всю внешнюю торговлю Германии".

Клаас-Мюльхойзер упомянула позитивную динамику экспорта в Юго-Восточную Европу, Центральную Азию и на Южный Кавказ, однако подчеркнула, что "в сентябре признаки торможения и здесь стали более очевидными". При этом, по ее мнению, необходимо улучшать связи Германии с центральноазиатскими и кавказскими странами. "Здесь мы не должны уступать место Китаю и другим конкурентам", - заявила глава Восточного комитета.