Глава "Интерроса" призвал повысить ликвидность рынка ЦФА и расширить его географию

Сергей Батехин также сообщил, что операторы информационных систем хотели бы принять участие в тестировании цифрового рубля

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин предложил направления развития российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), указав, что важной задачей является наполнение его ликвидностью. Кроме того, драйвером может послужить интеграция с участниками из других стран. Такое мнение Батехин высказал на пленарном заседании форума "Финополис".

"С нашей точки зрения, ЦФА, или токены, имеют право на существование, но их необходимо развивать. Все операторы информационных систем (ОИС) друг от друга оторваны, поэтому я однозначно поддерживаю то куда двигается ЦБ, а именно - развитие операторов обмена. Это может быть и биржа, где все операторы обмена смогут выпускать свои токены и обращать их, это может быть взаимодействие ОИС. Это предмет для дискуссии, но совершенно однозначно нужно повышать ликвидность этого рынка и позволять ОИС или игрокам технологическое взаимодействие", - сказал он.

Батехин также отметил необходимость расширять географию рынка. "Мы считаем, что нужно выходить за рамки Российской Федерации. Такие же игроки есть во всем мире, и в этом смысле, мы считаем, российские платформы могут и должны разговаривать с такими же игрокам за рубежом, приводить на наш рынок различные новые финансовые инструменты в цифровой форме, которых сейчас не так много", - сообщил он.

Глава "Интерроса" заявил, что операторы информационных систем хотели бы принять участие в тестировании цифрового рубля. "Мы просто стоим в очереди, ждем, когда ОИС допустят напрямую к эксперименту цифрового рубля, когда банки "наедятся" цифровым рублем наконец. ОИС тоже могли бы участвовать", - заключил он.

В ответ на это первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сказала, что регулятор думал о том, чтобы и банки, и цифровые платформы могли подключаться к пилотному проекту, но пока не ясны необходимые критерии допуска.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.