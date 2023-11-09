9 ноября, 12:22

ВТБ разрабатывает пилот по созданию мультистрановых платформ расчетов с использованием ЦФА

Платформы будут обладать страновой привязкой, созданной по принципу "одна платформа - одна страна", уточнил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. ВТБ в качестве эксперимента работает над пилотом платформ по проведению международных расчетов с привязкой к цифровым финансовым активам (ЦФА). Об этом на пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Есть некая область, в которой можно изобрести платформы, в которых используют цифровые финансовые активы для того, чтобы на этих платформах запускать расчеты. <…> Такие платформы действительно у нас сейчас есть в рамках эксперимента. <…>Это интересный эксперимент, пока мы близимся к тому, что перейдем к пилотированию в конце этого года - начале следующего. Некие прототипы уже имеем", - сказал он.

Кулик уточнил, что платформы будут обладать страновой привязкой, созданной по принципу "одна платформа - одна страна". Но, тем не менее, дальше они смогут быть связаны друг с другом интеграционными мостиками, создавая мультистрановую систему расчетов, использующую распределение системы. 

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