9 ноября, 12:28

Автосборочные предприятия Калужской области намерены запустить в тестовом режиме в декабре

На сегодняшний день из 30 компаний автокластера региона в простое находятся 8

КАЛУГА, 9 ноября. /ТАСС/. Автосборочные предприятия Калужской области, находившиеся в простое, возобновят работу в тестовом режиме в декабре 2023 года, серийное производство планируется запустить в 2024 году, сообщил заместитель губернатора региона Владимир Попов на общественных слушаниях бюджета региона в законодательном собрании области.

"Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе планирует возобновить работу автомобильная отрасль. По автосборочным предприятиям, мы ожидаем запуск в тестовом режиме производства уже в декабре, начало серийного производства автомобилей - в 2024 году", - сообщил Попов.

Из 30 компаний автокластера региона в простое находятся 8, почти у всех есть перспектива возобновления и перезапуска. "По итогам 2024 года доля [от общего объема промпроизводства региона] автопрома составит 7%, на сегодняшний день эта доля составляет 2%", - добавил Попов.

Глава региона Владислав Шапша 4 ноября сообщал, что для трех крупнейших автопроизводителей Volkswagen, Peugeot и Volvo определен вектор развития, ожидается запуск предприятий. Первые автокомплекты прибудут на бывший Volkswagen в декабре 2023 года, а бывший завод Volvo задействует весь производственный цикл для выпуска машин. Завод ПСМА Рус (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi, Калуга) производит локальные бренды, также производит пробные партии и отрабатывает технологии, идет локализация предприятия.

Несколько предприятий региона остановили или приостановили работу в 2022 году. В июне 2023 года губернатор сообщил, что около 5,4 тыс. работников автомобильной промышленности находятся в простое из-за введенных против России санкций. Представители компании "Авилон" - руководство автозавода, ранее принадлежавшего Volkswagen, сообщали о продлении простоя до 30 ноября 2023 года, при этом они в августе провели ярмарку вакансий, где присутствовали также автопроизводители группы "ГАЗ", HAVAL, "Камаз". В октябре 2023 Шапша объявил, что новым собственником Volvo становится группа компаний "Промышленные инвестиции", грузовики "Урал" начнут выпускать на бывшем заводе Volvo в Калуге уже в 2023 году. 

Теги:
РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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