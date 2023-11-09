9 ноября, 12:26

В рамках российско-казахстанского межрегионального форума подписали соглашения на $83 млн

Страны будут вместе реализовывать проект по строительству завода по производству хлебобулочных изделий длительного хранения на территории специальной экономической зоны Qyzyljar и другие

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Делегации Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписали соглашения на общую сумму $83 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале форума, проходящего в Костанае.

"В рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанайской области, подписано девять межрегиональных и коммерческих соглашений на общую сумму $83 млн", - говорится в сообщении.

Достигнуты договоренности о намерениях по реализации в Казахстане с участием российской стороны нескольких совместных проектов, в том числе проекта по строительству завода по производству хлебобулочных изделий длительного хранения на территории специальной экономической зоны Qyzyljar, проекта по производству грузоподъемного оборудования в Северо-Казахстанской области, производству оборудования для промышленного охлаждения молока в Костанайской области.

Также, Павлодарской и Омской, Мангистауской и Астраханской, Западно-Казахстанской и Оренбургской, Костанайской и Оренбургской областями подписаны межрегиональные документы, которые открывают возможности осуществления международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, экологической, культурной, гуманитарной и других областях, говорится в сообщении. 

Теги:
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