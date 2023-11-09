9 ноября, 12:23

Кабмин утвердил распоряжение о цифровой трансформации обрабатывающих отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что реализация этих положений позволит обеспечить достижение технологического суверенитета и цифровой зрелости обрабатывающих отраслей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распоряжение, касающееся цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

"Отечественная промышленность продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам. Предприятия постепенно осваивают новые для себя ниши, расширяют действующие. Чтобы качественно усилить позитивные изменения и поддержать такой настрой, по поручению президента подготовлено распоряжение правительства по цифровой трансформации обрабатывающих производств", - сказал он.

Мишустин пояснил, что реализация этих положений позволит обеспечить достижение технологического суверенитета и цифровой зрелости обрабатывающих отраслей. Сделать это предполагается через построение соответствующей инфраструктуры, увеличение доли высокотехнологичной продукции, повышение эффективности оборудования и производительности труда, усиление конкурентоспособности отечественных продуктов и решений на внутреннем и внешнем рынках, ускорение коммерциализации исследований и разработок.

Будут выполнены пять ключевых экосистемных проектов: "Умное производство", "Цифровой инжиниринг", "Продукция будущего", "Технологическая независимость", "Интеллектуальная господдержка". Они предлагают существенное расширение применения на предприятиях технологий искусственного интеллекта, отечественных средств защиты информации, нейротехнологий, математического моделирования и виртуальных испытаний, робототехники и мехатроники, пояснил премьер.

"Новое направление станет частью Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности на ближайшие семь лет, которую реализует сейчас правительство, и должно положительно отразиться на общей динамике валового внутреннего продукта страны и, как следствие, на общем благосостоянии наших людей", - подытожил он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация