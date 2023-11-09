Кабмин утвердил распоряжение о цифровой трансформации обрабатывающих отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что реализация этих положений позволит обеспечить достижение технологического суверенитета и цифровой зрелости обрабатывающих отраслей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распоряжение, касающееся цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

"Отечественная промышленность продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам. Предприятия постепенно осваивают новые для себя ниши, расширяют действующие. Чтобы качественно усилить позитивные изменения и поддержать такой настрой, по поручению президента подготовлено распоряжение правительства по цифровой трансформации обрабатывающих производств", - сказал он.

Мишустин пояснил, что реализация этих положений позволит обеспечить достижение технологического суверенитета и цифровой зрелости обрабатывающих отраслей. Сделать это предполагается через построение соответствующей инфраструктуры, увеличение доли высокотехнологичной продукции, повышение эффективности оборудования и производительности труда, усиление конкурентоспособности отечественных продуктов и решений на внутреннем и внешнем рынках, ускорение коммерциализации исследований и разработок.

Будут выполнены пять ключевых экосистемных проектов: "Умное производство", "Цифровой инжиниринг", "Продукция будущего", "Технологическая независимость", "Интеллектуальная господдержка". Они предлагают существенное расширение применения на предприятиях технологий искусственного интеллекта, отечественных средств защиты информации, нейротехнологий, математического моделирования и виртуальных испытаний, робототехники и мехатроники, пояснил премьер.

"Новое направление станет частью Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности на ближайшие семь лет, которую реализует сейчас правительство, и должно положительно отразиться на общей динамике валового внутреннего продукта страны и, как следствие, на общем благосостоянии наших людей", - подытожил он.