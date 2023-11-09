В СКФО создадут центр продвижения научных разработок Союзного государства в пищепроме

Также планируется разработка совместного проекта для научно-технической программы Союзного государства "Персонализированное питание"

СТАВРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Центр продвижения на целевые рынки научных разработок Союзного государства Белоруссии и России в сфере пищевой промышленности создадут на базе Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе. Соответствующее соглашение подписали ректор вуза Дмитрий Беспалов и директор Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Республики Беларусь Гордей Гусаков.

"Соглашение позволит создать на базе СКФУ научный центр для продвижения на целевые рынки Беларуси и России результатов интеллектуальной деятельности, полученных на территории Союзного государства. Также планируется разработка совместного проекта для научно-технической программы Союзного государства "Персонализированное питание", - сообщили журналистам в пресс-центре российского вуза.

Северо-Кавказский федеральный университет сотрудничает с четырьмя ведущими вузами Белоруссии в области биотехнологии, биологии, технологии продуктов питания, экономики и менеджмента. "Многие научные направления СКФУ, в том числе и стратегические проекты, связаны с участием академических партнеров из Беларуси. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению межгосударственных связей", - цитирует пресс-центр Беспалова.

Делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым находится с визитом в Белоруссии 8 - 9 ноября. В состав делегации вошли руководители ряда региональных министерств и организаций, представители бизнеса.