НТС Росатома утвердил техпроект реактора будущей малой АЭС в Якутии

Пуск энергоблока планируется в 2027 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Научно-технический совет Росатома утвердил техпроект реакторной установки (РУ), на базе которой в Якутии будет построена первая в мире наземная атомная станция малой мощности (АСММ). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Машиностроительный дивизион Росатома защитил технические проекты реакторной установки РИТМ-200Н, активной зоны АС-14-15 и ее составных частей на совместном заседании бюро научно-технического совета госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе этой РУ в якутском поселке Усть-Куйга построят первую в мире наземную атомную станцию малой мощности, в состав которой войдет один энергоблок.

Реакторная установка РИТМ-200Н разработана на базе современной отечественной судовой реакторной установки РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов с максимально возможным заимствованием апробированных решений по оборудованию, материалам и системам. При этом РУ адаптирована к наземному размещению энергообъекта. Тепловая мощность РИТМ-200Н составляет 190 МВт, электрическая - 55 МВт. Срок службы установки - до 60 лет, перезагрузка топлива будет осуществляться каждые шесть лет.

Как сообщает пресс-служба Росатома, в настоящее время идет разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной и приемо-сдаточной документации оборудования и систем РУ РИТМ-200Н. В 2024 году запланирована разработка проектной документации наземной атомной станции малой мощности, получение лицензии на сооружение и старт основного этапа строительства. Пуск энергоблока планируется в 2027 году, ввод в эксплуатацию - в 2028 году. Реакторы РИТМ-200 уже несколько лет эксплуатируются на новейших атомных ледоколах проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал" и доказали свою эффективность и абсолютную безопасность на всех этапах жизненного цикла. На сегодняшний день предприятиями машиностроительного дивизиона изготовлены и отгружены девять реакторов этого типа. Реализуются проекты по созданию различных модификаций, которые в дальнейшем могут не только использоваться в качестве энергетических установок для ледоколов, но и обеспечивать работу малых атомных станций на суше и воде.

Наземная АСММ на базе РУ РИТМ-200Н в Якутии обеспечит энергонезависимость и социально-экономическое развитие региона. АСММ будет снабжать энергией один из крупнейших в России минерально-сырьевых центров и в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия, среди которых месторождения Кючус, Депутатское, Тирехтях.