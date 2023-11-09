9 ноября, 12:50

НТС Росатома утвердил техпроект реактора будущей малой АЭС в Якутии

Пуск энергоблока планируется в 2027 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Научно-технический совет Росатома утвердил техпроект реакторной установки (РУ), на базе которой в Якутии будет построена первая в мире наземная атомная станция малой мощности (АСММ). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Машиностроительный дивизион Росатома защитил технические проекты реакторной установки РИТМ-200Н, активной зоны АС-14-15 и ее составных частей на совместном заседании бюро научно-технического совета госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе этой РУ в якутском поселке Усть-Куйга построят первую в мире наземную атомную станцию малой мощности, в состав которой войдет один энергоблок.

Реакторная установка РИТМ-200Н разработана на базе современной отечественной судовой реакторной установки РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов с максимально возможным заимствованием апробированных решений по оборудованию, материалам и системам. При этом РУ адаптирована к наземному размещению энергообъекта. Тепловая мощность РИТМ-200Н составляет 190 МВт, электрическая - 55 МВт. Срок службы установки - до 60 лет, перезагрузка топлива будет осуществляться каждые шесть лет.

Как сообщает пресс-служба Росатома, в настоящее время идет разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной и приемо-сдаточной документации оборудования и систем РУ РИТМ-200Н. В 2024 году запланирована разработка проектной документации наземной атомной станции малой мощности, получение лицензии на сооружение и старт основного этапа строительства. Пуск энергоблока планируется в 2027 году, ввод в эксплуатацию - в 2028 году. Реакторы РИТМ-200 уже несколько лет эксплуатируются на новейших атомных ледоколах проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал" и доказали свою эффективность и абсолютную безопасность на всех этапах жизненного цикла. На сегодняшний день предприятиями машиностроительного дивизиона изготовлены и отгружены девять реакторов этого типа. Реализуются проекты по созданию различных модификаций, которые в дальнейшем могут не только использоваться в качестве энергетических установок для ледоколов, но и обеспечивать работу малых атомных станций на суше и воде.

Наземная АСММ на базе РУ РИТМ-200Н в Якутии обеспечит энергонезависимость и социально-экономическое развитие региона. АСММ будет снабжать энергией один из крупнейших в России минерально-сырьевых центров и в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия, среди которых месторождения Кючус, Депутатское, Тирехтях. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация