9 ноября, 12:30

В Подмосковье переработали более 111 млн куб. м стройотходов по новой системе

На территории региона ежегодно образуется 50 млн куб. м стройотходов, в том числе 35 млн завозится с территории столицы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 111 млн куб. м строительных отходов переработали в Московской области по новой системе обращения с такими видами мусора. Об этом сообщил начальник управления по работе со стройотходами Министерства экологии и природопользования Подмосковья Андрей Сиятелев в ходе четвертого Международного демонтажного форума России.

"Минэкологии организована система цивилизованного обращения со стройотходами, действует госуслуга по выдаче разрешений, создана инфраструктура. Построены комплексы по переработке смешанных строительных отходов и введен автоматизированный контроль за перемещением стройотходов. Система электронных талонов введена с июня 2021 года. Там уже зарегистрировано более 5 тыс. пользователей - это подрядчики, перевозчики, объекты утилизации. Создано более 4 млн электронных талонов, и, согласно системе, уже переработано более 111 млн куб. м отходов. Это все то, что дошло до наших переработчиков - их 74, в том числе 16 комплексов по переработке смешанных строительных отходов", - сказал Сиятелев.

Он добавил, что на территории Московского региона ежегодно образуется 50 млн куб. м стройотходов, в том числе 35 млн завозится с территории Москвы. Власти Подмосковья нарастили борьбу с нелегальным сбором отходов, в том числе с помощью дорожных камер фиксации и камер, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

"По аналогии со штрафами за нарушение правил дорожного движения возчикам без электронных талонов в личный кабинет приходит штраф 100 тыс. рублей. Ежедневно фиксируем от 80 до 130 проездов. Уже оштрафовали в районе 3 тыс. юридических лиц на 283 млн рублей и физических лиц на 4,5 млн рублей. 1,4 тыс. камер на федеральных трассах у нас стоят, добавляем еще 600 к ним. И добавляется 1,2 тыс. камер "Безопасного региона" также для контроля за перемещением отходов", - уточнил Сиятелев. 

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