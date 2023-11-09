Силуанов назвал техническими поправки в бюджет

По словам министра финансов, перераспределение 6,7 трлн рублей не означает, что будет переделано "полбюджета"

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Поправки ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2024-2026 годы носят технический характер, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, перераспределение 6,7 трлн рублей не означает, что будет переделано "полбюджета".

"У нас были определенные суммы денег в бюджете, которые не распределены по конкретным позициям, и ко второму чтению это было сделано. То есть, это не то, что там полбюджета будет переделано. Просто так называемые мешки, на нашем языке, они просто были перераспределены. Это касается и межбюджетных отношений. Это касается трансфертов, это касается где-то отдельных отраслевых программ, поэтому это такая достаточно техническая тема, которая каждый год при подготовке бюджета ко второму чтению (проводится - прим. ТАСС). Все нераспределенные объемы до копеечки расписываются", - ответил Силуанов на вопрос, по каким направлениям были перераспределены 6,7 трлн рублей.

Как сообщал ранее Минфин, правительство 7 ноября внесло в Госдуму поправки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы ко второму чтению. Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024-2026 годы составляет 6,7 трлн рублей, уточнили в Минфине.

Глава министерства Антон Силуанов отметил, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными, добавили в Минфине.

Госдума 26 октября на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Согласно документу, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Объем Фонда национального благосостояния на начало 2024 года составит 12,177 трлн рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11,190 трлн рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13,002 трлн рублей (6,4% ВВП).