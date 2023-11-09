Аэропорт Магнитогорска планируют открыть после реконструкции 11 ноября

На указанную дату запланированы рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные воды

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Закрытый с июня на реконструкцию аэропорт Магнитогорска планируют открыть 11 ноября. Информацию об этом ТАСС подтвердили в справочной аэропорта.

"У нас в планах стоит 11 ноября открытие. Мы на это ориентируемся", - сказали в справочной.

На сайте аэропорта сообщается, что 11 ноября запланированы рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные воды. Их должны выполнить "Аэрофлот", Nordwind, "Азимут".

6 сентября сообщалось, что реконструкция всей аэродромной инфраструктуры аэропорта Магнитогорска завершится в 2024 году, а в 2023 году завершатся работы на взлетно-посадочной полосе.

В аэропорту ведется реконструкция рулежных дорожек, перрона, монтаж светосигнального и метеооборудования. Предусмотрено строительство площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, здания аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта, водосточно-дренажной системы, очистных сооружений дождевого стока и патрульной дороги. Создание современной инфраструктуры повысит уровень безопасности полетов и качество предоставляемых авиауслуг.

Аэродром Магнитогорск - горный, расположен в 14 км западнее Магнитогорска.