Парламент Молдавии ратифицировал договор о кредите в €40 млн от Франции

Деньги помогут ускорить переход страны к зеленой энергетике, заявили в пресс-службе молдавского парламента

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о получении от Французского агентства развития (AFD) кредита в 40 млн евро для поддержки энергетического сектора.

"Парламент ратифицировал соглашение о кредитной линии в €40 млн, предоставленной Французским агентством развития для реформы энергетического сектора, что позволит ускорить переход республики к зеленой энергетике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Власти рассчитывают, что эти деньги будут содействовать энергетической безопасности и адаптации страны к изменению климата в соответствии с требованиями законов Европейского Союза. Кредит будет выделяться траншами до 2028 года с условием выполнения ряда реформ в сфере энергетики. Погасить его предполагается в течение 15 лет.

В Молдавии уже второй год действует режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса на фоне роста цен на газ и электроэнергию. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Взамен Молдавия поставляет в непризнанную республику весь газ, полученный от "Газпрома". В сентябре Молдавская ГРЭС и молдавская государственная компания Energocom продлили контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене в $66 за 1 МВт-ч.