Таджикистан выразил готовность обеспечить электроэнергией страны ОЭС

Президент Рахмон отметил, что необходимо завершить проект строительства международных линий передач для энергоэкспорта

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /ТАСС/. Таджикистан в ближайшее время введет новые мощности по выработке электроэнергии и готов обеспечить растущие потребности стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на саммите в Ташкенте.

"Таджикистан стремится использовать свой гидроэнергетический потенциал в соответствии с актуальной концепцией зеленой энергетики. Наша страна намерена в ближайшем будущем увеличить производство экологически чистой энергии из возобновляемых источников и внести вклад в энергетическое обеспечение региона ОЭС", - сказал он.

Рахмон отметил, что стратегия по сотрудничеству ОЭС в сфере энергетики до 2030 года предполагает растущий спрос на электроэнергию. Президент добавил, что для увеличения энергетического потенциала региона необходимо завершить реализацию проектов строительства международных линий передач, в том числе CASA-1000. Этот проект предусматривает установку линий между Таджикистаном, Киргизией, Афганистаном и Пакистаном для экспорта электроэнергии.

В ходе выступления глава Таджикистана предложил проверить реализацию проектов стран-участников ОЭС. "Считаю необходимым активизировать механизмы мониторинга практической реализации соответствующих договоренностей, достигнутых в рамках организации", - сказал он. Как уточнили в пресс-службе президента, Рахмон обратился с этим предложением и в секретариат ОЭС.

Ранее в Минэнерго Таджикистана сообщали, что республика планирует до 2030 года нарастить мощность электростанций на 4,7 тыс. МВт (то есть примерно на 40%). Сделать это планируется за счет строительства и реконструкции гидроэлектростанций, а также возведения солнечных и ветряных станций.

ОЭС является межгосударственной экономической структурой, созданной в 1985 году. В нее входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.