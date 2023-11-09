9 ноября, 12:45

Заксобрание Калужской области направит 48,6 млрд рублей на развитие соцсферы в 2024 году

Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Екатерина Михайловна Черникова/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев
© Екатерина Михайловна Черникова/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

В регионе также планируют увеличить финансирование программы инициативного бюджетирования на 50 млн рублей

КАЛУГА, 9 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Калужской области планирует направить на развитие социальной сферы региона 48,6 млрд рублей в 2024 году, что составляет 62% от всего бюджета. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания региона по итогам слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Доходы региональной казны в 2024 году составят почти 78 млрд рублей. Расходы - 78,7 млрд. В целом на социальную сферу планируется направить 48,6 млрд, что составляет 62% от общей суммы", - говорится в сообщении.

В свою очередь, председатель законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев отметил, что планируется увеличить финансирование программы инициативного бюджетирования на 50 млн рублей в 2024 году.

"Куда бы мы ни приехали, в любом районе - это наиболее востребованная программа, по которой жители, муниципальные власти могут получить объекты инфраструктуры, культуры, комфортного проживания. Зачастую, это единственный путь привлечения денег на сельские территории. Мы планируем увеличить финансирование в следующем году на 50 млн рублей, 200 млн рублей уже заложено", - сказал Новосельцев, его слова приводятся в сообщении.

Кроме того, спикер парламента сообщил, что планируется увеличить на 50 млн рублей объем выделенных средств на программу школьных инициатив, а также выделить 50 млн рублей на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам.

"Наша традиционная тема - "Чистая вода". Как показала практика, у "Калугаоблводоканала" хороший опыт работы по проектированию и возведению станций водоподготовки. Сейчас идет речь о строительстве собственными силами очистных сооружений для малых населенных пунктов. Будем настаивать на сохранении финансирования по этому направлению в объеме 150 млн рублей", - добавил Новосельцев, его цитирует пресс-служба. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
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