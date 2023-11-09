9 ноября, 12:56

Полпред в ЦФО предложил ввести на федеральном уровне маткапитал на третьего ребенка

По словам Игоря Щеголева, в России сейчас можно наблюдать "дестимулирование" рождения детей и без "масштабных решений" не обойтись

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев предложил на федеральном уровне ввести материнский капитал на третьего и последующих детей.

"Сейчас федеральный материнский капитал выплачивается за первого и второго ребенка, за третьего и последующего может выплачиваться региональный. <...> Конечно же, нерешенным остается вопрос размера [регионального материнского капитала], фактически у нас получается регрессивная шкала, ставка на регион в этом отношении не сработала. И конечно же, напрашивается превращение и этой меры тоже в федеральную", - сказал он на парламентских слушаниях "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика" в Совете Федерации.

"Мы считаем, что та демографическая ситуация, в которой мы оказались сегодня, требует масштабных решений, фактически сейчас мы видим дестимулирование с точки зрения применения материнского капитала: если ты хотел первого [ребенка] - получил, второй - ты понимаешь, что уже можно подумать, а третий - практически смысла нет", - отметил Щеголев.

По его словам, половина естественной убыли населения страны приходится на Центральную Россию, поэтому нормой там должна стать семья, в которой не меньше трех детей. Как отметил полпред, в ЦФО создают условия, чтобы многодетные семьи на его территории сохраняли статус независимо от того, где его получили, а льготы были равны во всех регионах.

"Мы выяснили, что в 18 наших регионах применялось 6 разных подходов к составу многодетной семьи, а в некоторых регионах даже для разных мер [поддержки] эти подходы разнились, отличались один от другого даже в рамках одного региона. Так, например, в Москве у нас многодетная семья сохраняла свой статус, пока младшему из детей не исполнилось 16 лет, а в других регионах - в большинстве - семья теряла свой статус и лишалась всех льгот, как только старшему исполнялось 18 лет. <...> Поэтому мы посчитали правильным хотя бы в рамках округа подходы уровнять: в итоге у нас практически почти все регионы - два еще в отстающих, они собираются подтягиваться, - подняли возрастную планку до 23 лет для детей-студентов", - добавил Щеголев.

Материнский капитал выплачивают в России с 2007 года. Изначально право на него получили семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий, но только если правом на выплату не воспользовались ранее), а с 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. 

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Щеголев, Игорь Олегович
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