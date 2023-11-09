Стоимость биткойна превысила $37 тыс. впервые с 4 мая 2022 года

К 16:03 мск показатель находился на уровне $36,890 тыс.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $37 тыс. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, на 15:48 мск стоимость биткойна росла на 4,37%, до $37,007 тыс. К 16:03 мск показатель замедлил рост и находился на уровне $36,89 тыс. (+4,16%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".