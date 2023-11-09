В Росатоме рассчитывают предложить выгодную схему морских перевозок между Европой и Азией

Гендиректор Алексей Лихачев рассказал о стремлении предложить наиболее экономически привлекательный вариант для этих регионов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Росатом видит своей задачей предложить самую привлекательную с экономической точки зрения схему морских перевозок между Азией и Европой. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Наша задача - переориентировать значимую часть уже глобальных морских перевозок между растущей экономикой Азии, Юго-Восточной Азии и пусть консервативным, но достаточно большим рынком Европы. Предложить для этих двух точек мирового развития самую привлекательную с экономической точки зрения схему", - сказал глава атомной отрасли России, комментируя передачу госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций ДВМП - головной компании группы Fesco - госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса РФ. Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит ПАО "Владивостокский морской торговый порт". Компания оперирует контейнерными терминальными комплексами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске c общей пропускной способностью более 167 тыс. TEU ("двадцатифутовый эквивалент" или teu от англ. twenty-foot equivalent unit) в год. В управлении Fesco находится более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. единиц. Автопарк группы составляет свыше 100 тягачей. Флот Fesco включает 35 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.