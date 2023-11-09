9 ноября, 13:01

СМИ: Киев заверил Вену, что продолжит транзит газа из РФ через свою территорию

Как сообщил портал ORF, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина выразила надежду, что европейцы одобрят начало переговоров о вступлении страны в ЕС

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Киев намерен продолжать транзит российского газа через свою территорию для Австрии. Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

"Она [Стефанишина] гарантировала, что Украина далее будет пропускать российский газ в Австрию, хотя Киев и не хочет продлевать договор о транзите", - передает портал слова вице-премьера. Она отметила, что Украина обсуждает этот вопрос с партнерами из ЕС, пишет ORF. Найти решение с политико-правовой точки зрения будет непросто, добавила Стефанишина.

Вице-премьер выразила надежду, что европейцы не отвернутся от Украины и одобрят начало переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

Украинский посол в Кишиневе Марко Шевченко также заявлял, что Украина не будет вести переговоры с "Газпромом" для продления соглашения о транзите газа через свою территорию после 2024 года, но открыта для обсуждения этого вопроса с покупателями российского газа в Европе.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "качай или плати": плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. 

Теги:
АвстрияУкраинаРоссия
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