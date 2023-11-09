9 ноября, 15:00
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Визит Путина в Казахстан и ракетный удар ВСУ по Скадовску. Главные события 9 ноября

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Визит Владимира Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин посетил Казахстан. В рамках переговоров с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым подписали совместное заявление и план совместных действий двух стран на 2024-2026 годы. Президент Казахстана подтвердил приверженность Астаны курсу на дальнейшее углубление сотрудничества с Москвой.

Ракетный удар ВСУ по Скадовску

ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По предварительным данным регионального ГУ МЧС, погибли 5 человек, еще 11 госпитализировали. Одну из ракет сбила российская система противовоздушной обороны, другая попала в частный сектор, повреждения получили несколько домов. СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела.

Совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина в 2023 году пройдут в совмещенном формате. Точную дату Кремль сообщит своевременно. 

Призыв Европарламента не конфисковывать имущество россиян

Европарламент призвал страны Евсросоюза не конфисковывать личные вещи и машины россиян. В резолюции, в которой депутаты ЕП просят ужесточить рестрикции против России, говорится, что "это дискредитирует цель и инструмент санкций".

Ограничения на ввоз непродовольственных товаров в РФ

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что в России могут ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров. По его словам, на эту категорию приходится около 15 трлн рублей от товарного оборота в 2023 году. Замминистра напомнил, что ранее были введены повышенные пошлины на ввоз в Россию вина из недружественных стран, планируются новые повышенные ставки акцизов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий СергеевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыВоенная операция на Украине
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