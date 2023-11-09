Адвокаты Мазепина намерены обжаловать решение суда ЕС, поддержавшего санкции

В заявлении защиты предпринимателя говорится, что Дмитрий Мазепин "был подвергнут санкциям по единственной причине, что он был вовлечен в бизнес по производству удобрений"

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Адвокаты бывшего владельца и генерального директора ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина изучают возможности для обжалования решения суда ЕС, оставившего в силе запретительные меры против бизнесмена. Об этом говорится в полученном ТАСС заявлении защиты предпринимателя.

"Решение суда вызывает разочарование с точки зрения представленных судом аргументов. Мы изучаем доступные нам возможности подачи апелляции", - сообщили адвокаты Мазепина.

"Само решение ясно показывает, что господин Мазепин был подвергнут санкциям по единственной причине, что он был вовлечен в бизнес по производству удобрений, которые затем поставлялись во многие не входящие в ЕС страны в Африке, Азии и Латинской Америке. Удобрения не могут быть законным основанием для введения ограничений против кого бы то ни было, поскольку Евросоюз сам утверждал много раз, что его рестриктивные меры не направлены против аграрной продукции и удобрений. Мы считаем это превышением полномочий Совета ЕС, использовать удобрения в качестве предлога для включения в черный список частного лица, которое не вовлечено ни в какие действия или политики, против которых ЕС намерен бороться", - говорится в заявлении.

Решение суда

Европейский суд общей юрисдикции 8 ноября оставил в силе санкции против Дмитрия Мазепина. Согласно выводу инстанции, формулировка Совета ЕС о том, что санкции против Мазепина введены с целью "повысить стоимость российских действий на Украине", соответствует желанию "оказать давление на российские власти". Такие обоснования в вердикте суда названы "достаточно определенными, четкими и достаточно подтверждающими, что господин Мазепин является ведущим бизнесменом, действующим в секторе, который является существенным источником доходов российского правительства".

Данное решение может быть обжаловано в течение двух месяцев в Европейском суде юстиции.

Санкции против Мазепина

Санкции против Дмитрия Мазепина были введены 9 марта 2022 года в рамках второго пакета рестрикций Евросоюза. Как и в отношении более 1 000 фигурантов черного списка ЕС для России, все активы предпринимателя в Европе были заморожены, а ему запрещен въезд в страны Евросоюза.

Мазепин продал свой контрольный пакет в 52% акций "Уралхима" 21 марта 2022 года, а в мае того же года оспорил решение Совета ЕС о внесении его в санкционный список.

Защита предпринимателя отмечала, что решение было вынесено без указания достаточных причин, что нарушило его право на защиту, с несоблюдением принципа бремени доказательств (доказывать вину должна обвиняющая сторона), а также с нарушением его основных прав, включая право на предпринимательство и частную собственность.