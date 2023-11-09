9 ноября, 13:21

На московском портале поставщиков появилось 500 тыс. новых позиций товаров и услуг

Свыше 305 тыс. заявок на добавление новой продукции направили предприниматели, предприятия и заказчики

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге Портала поставщиков Москвы с начала года увеличилось на 500 тыс. позиций. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Стандартная товарная единица - позиция каталога товаров, работ и услуг, размещенная на столичном Портале поставщиков. Она содержит максимально полную информацию о единичном товаре или услуге.

"Количество стандартных товарных единиц в каталоге на Портале поставщиков достигло 2,5 млн. Широкий ассортимент дает возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем, в свою очередь, выбирать для себя наиболее подходящие предложения. С начала года на Портале появилось 500 тыс. новых позиций товаров, работ и услуг. Более 305 тыс. заявок на добавление новой продукции направили предприниматели, предприятия и заказчики", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что рекордное число заявок от заказчиков на добавление новой продукции в 2023 году было зафиксировано 20 сентября - почти 3 тыс.

"Каталог появился на Портале поставщиков в 2018 году, а затем был интегрирован с электронной торговой площадкой "Росэлторг". В 2019-м в разделе был внедрен умный поиск, который избавил пользователей от многих рутинных операций. Он позволяет быстрее и более точно находить необходимые товары, работы и услуги, анализировать и сравнивать ценовые предложения. При заполнении карточки товара искусственный интеллект самостоятельно определяет категорию продукции, распознает опечатки и транслитерацию. Постоянное обновление системы делает работу на ресурсе удобнее, позволяет участникам закупок оптимизировать и структурировать процедуры, сократить время на обработку информации", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. 

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