9 ноября, 13:39

В БЖФ-банке заявили, что персональные данные и деньги клиентов находятся в безопасности

На сайтах банков ВБРР, БЖФ-банк и Фора-банк ранее появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Персональные данные и денежные средства клиентов БЖФ-банка находятся в безопасности, несмотря на взлом сайта кредитной организации, произошедший ранее утром, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Хотим подчеркнуть, что система безопасности ресурсов банка построена таким образом, что данное событие не окажет никакого влияния на хранение персональных данных и денежных средств клиентов. Личные данные остаются под надежной защитой", - говорится в сообщении кредитной организации.

Утром на сайтах банков ВБРР, БЖФ-банк и Фора-банк появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов, позже сообщения удалили, пресс-службы кредитных организаций приостановку выплат опровергли.

Так, ВБРР сообщил, что работает в штатном режиме и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами. БЖФ-банк и Фора-банк подчеркнули, что они продолжают деятельность в обычном режиме. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация