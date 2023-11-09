В БЖФ-банке заявили, что персональные данные и деньги клиентов находятся в безопасности

На сайтах банков ВБРР, БЖФ-банк и Фора-банк ранее появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Персональные данные и денежные средства клиентов БЖФ-банка находятся в безопасности, несмотря на взлом сайта кредитной организации, произошедший ранее утром, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Хотим подчеркнуть, что система безопасности ресурсов банка построена таким образом, что данное событие не окажет никакого влияния на хранение персональных данных и денежных средств клиентов. Личные данные остаются под надежной защитой", - говорится в сообщении кредитной организации.

Утром на сайтах банков ВБРР, БЖФ-банк и Фора-банк появились сообщения о приостановке выплат по вкладам клиентов, позже сообщения удалили, пресс-службы кредитных организаций приостановку выплат опровергли.

Так, ВБРР сообщил, что работает в штатном режиме и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами. БЖФ-банк и Фора-банк подчеркнули, что они продолжают деятельность в обычном режиме.