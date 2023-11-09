9 ноября, 13:42

Миллер заявил о росте поставок газа реверсом по "Средняя Азия - Центр" с ноября 2025 года

По словам главы "Газпрома", "на Петербургском международном газовом форуме было подписано три стратегических меморандума с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном о расширении системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Поставки российского газа реверсом по газопроводу Средняя Азия - Центр должны дополнительно вырасти не позднее ноября 2025 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в комментариях "Известиям".

"Самый большой стратегический проект начат, он уже закончен, это фактически второе рождение системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр. Газ через территорию Казахстана стал поступать на территорию Узбекистана. На Петербургском международном газовом форуме было подписано три стратегических меморандума с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном о расширении системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр, в частности Казахстаном, Узбекистаном для того, чтобы увеличить поставки российского газа в эти страны, а может быть и транзитом в другие страны этого региона", - сказал он.

"Поставлены еще более амбициозные цели по объемам поставок российского газа по этой газотранспортной системе в реверсном режиме. Сроки жесткие: поставка должна начаться не позже 1 ноября 2025 года. Я имею в виду второй этапа реконструкции газопроводов Средняя Азия - Центр", - добавил Миллер.

В июне Узбекистан заключил с "Газпромом" двухлетний договор о покупке газа, объем поставок в сутки составит 9 млн куб. м, а годовой - почти 2,8 млрд куб. м. Поставки по этому соглашению начались 7 октября 2023 года. При этом горизонт сотрудничества по газу между Россией, Узбекистаном и Казахстаном составляет 15 лет, а договор о долгосрочном сотрудничестве может быть заключен в середине 2024 года, заявлял Миллер.

При этом "Газпром" и Казахстан в настоящее время прорабатывают маршрут поставок для газификации Астаны, компания также рассматривает новые маршруты и газопровод Бухара - Урал для увеличения поставок в Казахстан и Узбекистан. Кроме того, "Газпром" не исключает транзит газа через Узбекистан, Казахстан и Киргизию в третьи страны. 

Теги:
КазахстанКиргизияУзбекистанРоссияМиллер, Алексей Борисович
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