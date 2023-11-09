9 ноября, 13:32

Казахстан, РФ, Иран и Туркмения разработали дорожную карту для коридора "Север - Юг"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что это позволит увеличить мощности коридора с 10 до 15 млн тонн до 2027 года

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Казахстан совместно с Россией, Ираном и Туркменией разработал дорожную карту по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". Она позволит увеличить мощность МТК до 15 млн тонн к 2027 году, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

"Премьер-министр добавил, что вместе с тем Казахстан принимает меры по раскрытию потенциала транспортного коридора "Север - Юг". Для развития данного маршрута разработана дорожная карта совместно с Ираном, Туркменией и Россией, реализация которой позволит увеличить мощности коридора с 10 до 15 млн тонн до 2027 года", - сообщили в пресс-службе Смаилова.

По оценке главы правительства, особую  важность также представляет железная дорога Казахстан - Туркмения - Иран, которая является кратчайшим маршрутом между государствами ОЭС в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. За девять месяцев грузопоток по этому маршруту в направлении Ирана увеличился на 9% и превысил 1,5 млн тонн, говорится в сообщении. Премьер подчеркнул, что целесообразно "усилить совместную работу как по снятию административных барьеров, так и по углублению интеграции транспортно-логистических систем".

В июле посол РФ в Астане Алексей Бородавкин заявил, что в рамках развития коридора "Север - Юг" речь идет о том, чтобы грузовые потоки шли из России на юг и в обратном направлении не окружным путем через Суэцкий канал. Планируется запустить их напрямую через Каспийский регион железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также посредством организации смешанных перевозок. По словам дипломата, в этом проекте предполагается участие не только России, Ирана, Казахстана и Туркмении, но и государств Южной Азии, в первую очередь Индии, а также стран Персидского залива. 

Теги:
КазахстанТуркменияИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация