Казахстан, РФ, Иран и Туркмения разработали дорожную карту для коридора "Север - Юг"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что это позволит увеличить мощности коридора с 10 до 15 млн тонн до 2027 года

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Казахстан совместно с Россией, Ираном и Туркменией разработал дорожную карту по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". Она позволит увеличить мощность МТК до 15 млн тонн к 2027 году, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

"Премьер-министр добавил, что вместе с тем Казахстан принимает меры по раскрытию потенциала транспортного коридора "Север - Юг". Для развития данного маршрута разработана дорожная карта совместно с Ираном, Туркменией и Россией, реализация которой позволит увеличить мощности коридора с 10 до 15 млн тонн до 2027 года", - сообщили в пресс-службе Смаилова.

По оценке главы правительства, особую важность также представляет железная дорога Казахстан - Туркмения - Иран, которая является кратчайшим маршрутом между государствами ОЭС в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. За девять месяцев грузопоток по этому маршруту в направлении Ирана увеличился на 9% и превысил 1,5 млн тонн, говорится в сообщении. Премьер подчеркнул, что целесообразно "усилить совместную работу как по снятию административных барьеров, так и по углублению интеграции транспортно-логистических систем".

В июле посол РФ в Астане Алексей Бородавкин заявил, что в рамках развития коридора "Север - Юг" речь идет о том, чтобы грузовые потоки шли из России на юг и в обратном направлении не окружным путем через Суэцкий канал. Планируется запустить их напрямую через Каспийский регион железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также посредством организации смешанных перевозок. По словам дипломата, в этом проекте предполагается участие не только России, Ирана, Казахстана и Туркмении, но и государств Южной Азии, в первую очередь Индии, а также стран Персидского залива.