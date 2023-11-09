9 ноября, 14:10

Китай запустил спутник Чжунсин-6E для телерадиовещания

Он предназначен для трансляции сигналов в диапазонах С и Ku

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Китай успешно запустил спутник Чжунсин-6E, который предназначен для обеспечения телерадиовещания и будет использоваться в сфере телекоммуникаций. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в соцсети WeChat, вывод аппарата на орбиту был осуществлен в 19:23 по местному времени (14:23 мск) при помощи ракеты Чанчжэн-3-би (CZ-3B) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Он стал 496-м для носителей серии Чанчжэн.

Чжунсин-6E - спутник нового поколения, разработанный CASC на базе китайской спутниковой платформы усовершенствованного типа Дунфанхун-4. Этот космический аппарат предназначен для трансляции радио- и телевизионных сигналов в диапазонах С и Ku.

Сфера применения спутника

После тестирования на орбите Чжунсин-6E передадут компании China Satellite, его планируется разместить над 115,5 градуса восточной долготы. Ресурсы телерадиовещания охватывают Китай, страны Юго-Восточной Азии и Австралию, а телекоммуникационной связи - территорию КНР, Центральную и Южную Азию.

Предполагается, что спутник будут использовать в проектах инициативы "Один пояс - один путь" и для цифровизации в Китае.

CZ-3B - модифицированная жидкотопливная трехступенчатая ракета с максимальным диаметром 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на геопереходную орбиту 5,5 тонн полезного груза (до 11,5 тонн на низкую околоземную).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд и заняв по этому показателю за год второе место после США. 

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