В Сбере заявили, что если обнулят тарифы на обслуживание, то останутся одни на рынке

Это уничтожит конкуренцию, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Если Сбербанк существенно снизит или обнулит тарифы на обслуживание, то останется один на рынке, уничтожив конкуренцию, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин, выступая на форуме Finopolis.

"Если Сбер решит поставить все тарифы в ноль, резко снизить маржу, то на рынке останется только один банк. Мы так поэтому не делаем. Мы тарифы не опускаем не потому, что жадные, а потому, что хотим, чтобы другие себя хорошо чувствовали", - сказал он.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.