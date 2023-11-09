В Казахстане заявили, что понимают преимущества российских технологий для АЭС

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил, что ядерные технологии РФ сейчас являются наиболее безопасными и эффективными

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана понимают, какие конкурентные преимущества есть у российских технологий в области строительства атомных электростанций. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев.

Глава ведомства напомнил, что решение о строительстве станции в Казахстане будет принято по итогам референдума. "Но мы понимаем все конкурентные преимущества участников-вендоров этого процесса. Нужно открыто заявить, что российские ядерные технологии сейчас являются наиболее безопасными, наиболее эффективными и дешевыми в плане строительства. Понятно, что касается [эффективности] энергетического оборудования, то это производители европейских стран. В плане подрядных работ очень сильны турецкие и корейские подрядчики", - пояснил он.

При этом Саткалиев отметил, что власти республики никогда не позиционировали проект будущего строительства АЭС как чисто российский. "Мы всегда говорили о том, что это будет международный проект и Казахстан выберет самые наилучшие технологии. Что касается ядерного острова (комплекса зданий и сооружений на АЭС - прим. ТАСС), мы понимаем конкурентное преимущество именно российских решений. Не зря Венгрия, Турция, Египет, многие другие страны выбрали российских подрядчиков. Но, безусловно, геополитический аспект мы будем учитывать", - добавил министр.

Президент Казахстана в послании народу страны 1 сентября предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с обществом.

Сейчас власти рассматривают несколько потенциальных поставщиков ядерных технологий: это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и госкорпорация "Росатом".