9 ноября, 14:06

Хайнань провел Тайваньский деловой саммит с участием около 300 человек

Участники конференции обсудили вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества, меры по формированию Хайнаньского порта свободной торговли и другие вопросы

ХАЙКОУ /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань провела Тайваньский деловой саммит, в котором приняли участие около 300 промышленников и предпринимателей из материкового Китая и Тайваня. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

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По его сведениям, мероприятие прошло 6-9 ноября в административном центре провинции - городе Хайкоу. Организаторами выступили канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и аналогичная структура Хайнаня, курирующая взаимодействие с тайваньскими соотечественниками.

Участники конференции обсудили вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества, меры по формированию Хайнаньского порта свободной торговли, продвижение взаимодействия по нескольким направлениям, а также процесс интеграции путем совместных усилий.

Как отметил президент тайваньской международной инвестиционной группы Yuexiang Лу Юэсян, меры, принятые властями Хайнаня для привлечения инвестиций с Тайваня - это "гарантия, которая вселяет во всех твердую уверенность в развитии местных проектов". Его коллега, глава Ассоциации тайваньских инвестиционных предприятий в материковом Китае Ли Чжэнхун отметил, что его организация несколько раз направляла делегации в самую южную провинцию КНР, чтобы изучить возможности для успешного ведения бизнеса.

По словам участников форума, Хайнань и Тайвань имеют большое пространство для наращивания сотрудничества. Тайваньские соотечественники выразили готовность укреплять контакты в области сельского хозяйства, рыболовства, биомедицины, торговли и туризма, в пищевой промышленности и культурной сфере.

Тайваньский деловой саммит - важная платформа для продвижения экономического взаимодействия между Хайнанем и Тайванем. Это мероприятие проводится уже в четвертый раз и позволяет бизнесу получить более полное представление о перспективах и возможностях Хайнаньского порта свободной торговли. 

Теги:
КитайХайнань
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