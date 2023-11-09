9 ноября, 14:20,
обновлено 9 ноября, 15:13

Сбер ожидает снижения выдач кредитов юрлицам на 15-20% в ближайшие месяцы

Первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин сообщил, что банк уже сейчас видит, как меняется портфель кредитных заявок

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сбербанк ожидает снижения выдач корпоративных кредитов на 15-20% в ближайшие месяцы, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

"Я думаю, что выдачи [корпоративных кредитов] упадут примерно на 15-20% в ближайшие месяцы", - сказал он.

Ведяхин также отметил, что банк уже сейчас видит, как меняется портфель кредитных заявок. "Мы видим, что эти заявки падают. <...> Мы ожидаем, что увидим в ноябре и декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц", - сказал он.

О форуме

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 проходит 8-10 ноября. Его организатором выступает Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. 

Теги:
Россия
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