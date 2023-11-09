Депутат: маркировка ветпрепаратов нужна из-за обилия контрафакта на маркетплейсах

Незарегистрированные товары несут большие риски для домашних и сельскохозяйственных животных, сообщил Сергей Лисовский

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Цифровая маркировка ветпрепаратов необходима из-за большого количества контрафакта на маркетплейсах. Незарегистрированные товары несут большие риски для домашних и сельскохозяйственных животных, сообщил депутат Госдумы Сергей Лисовский на пресс-конференции о борьбе с контрафактом.

"Нелегальные ветпрепараты легко найти на маркетплейсах. <…> Мы имеем просто огромный объем препаратов, которые непонятно как появились, непонятна их эффективность и самое главное - они могут быть опасны для домашних животных, а мы знаем, насколько трепетно люди относятся к здоровью своих питомцев", - отметил Лисовский.

Депутат добавил, что поток препаратов через страны Евразийского экономического союза сейчас также никак не контролируется. Контрафакт может быть опасен для сельскохозяйственных животных.

В новость была внесена правка (17:58 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце, верно - Евразийского экономического союза.