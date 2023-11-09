В ЦБ считают, что иностранные регуляторы не готовы обменяться заблокированными активами

Однако регулятор видит интерес иностранных инвесторов к проведению обмена

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Иностранные регуляторы пока не готовы к диалогу с РФ по поводу обмена заблокированными активами, сообщил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Однако регулятор видит интерес иностранных инвесторов к проведению обмена.

"Диалог не идет с иностранными регуляторами. Иностранные регуляторы на сегодняшний день не готовы вести этот диалог. С точки зрения бизнеса - есть интерес, как со стороны российского, так и иностранного", - сказал он в кулуарах форума Finopolis.