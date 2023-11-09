В ЦБ не видят угроз непрерывности деятельности СПБ биржи из-за смены руководства

СПБ бирже, после подпадания под американские санкции, скорее всего, придется искать новые модели для долгосрочного функционирования, считает первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России не видит угроз непрерывности деятельности СПБ биржи из-за смены ее руководства, рассказал журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"В случае с СПБ биржи, если бы мы не понимали, кто приходит на замену уходящим и как будет выстроено управление, очевидно, что мы такого рода решение бы не согласовывали. Непрерывность деятельности СПБ биржи от этого [смены руководства] не страдает", - сказал он в кулуарах форума Finopolis.

СПБ бирже, после подпадания под американские санкции, скорее всего, придется искать новые модели для долгосрочного функционирования, считает Чистюхин. Возможно, такие задумки у площадки уже есть, предположил он.

"Думаю, что перед акционерами и менеджментом биржи будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института [СПБ биржи]. Им нужно будет находить какие-то новые ниши - понимать, где они сумеют находить конкурентные преимущества, как это было с иностранными ценными бумагами. Но, что-то мне подсказывает, зная акционеров и менеджмент, у них есть задумки на этот счет", - сказал он журналистам.