Из КоАП исключат дублирование полномочий по проверкам бизнеса

Правоохранительные органы не смогут возбуждать административные дела в отношении предпринимателей. Это право будет только у надзорных ведомств, объяснили в кабмине

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект закона, исключающий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов по проверкам бизнеса. На первом этапе предлагается исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 46 дублирующих составов, сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство одобрило законопроект, исключающий дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. В соответствии с законопроектом, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса остается прерогативой профильных ведомств. Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Поясняется, что при разработке законопроекта было выявлено 197 составов административных правонарушений, связанных с неисполнением обязательных требований. Контроль за их соблюдением со стороны бизнеса параллельно осуществляют надзорные органы. На первом этапе предполагается исключить из КоАП 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. Проект закона будет внесен в Госдуму до конца недели.

"Это продолжение масштабной реформы, которая сегодня реализуется по поручению президента. Она направлена на создание комфортной деловой среды с простыми и понятными правилами ведения бизнеса, справедливыми проверками. За счет применения риск-ориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Чтобы эта система работала, контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Работа по устранению дублирующих полномочий будет продолжена, остальные составы будут дополнительно проанализированы на предмет безопасности при дальнейшем исключении. Предполагается, что правоохранительные органы не смогут возбуждать административные дела в отношении бизнеса - эта возможность останется только у надзорных ведомств.

Проект федерального закона разработан правительством совместно с Генеральной прокуратурой и МВД России во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое глава государства дал на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Он подготовлен в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.