Хайнань опубликовал меры для участия Тайваня в проектах порта свободной торговли

Указанные рекомендации были составлены при участии 10 государственных учреждений

ХАЙКОУ /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань опубликовали список мер по оказанию поддержки тайваньским предприятиям, участвующим в формировании Хайнаньского порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, указанные рекомендации были составлены при участии 10 государственных учреждений, включая канцелярию по делам Тайваня провинции Хайнань, хайнаньский комитет по делам развития и реформ. Документ включает 17 статей, касающихся привлечения инвестиций, формирования площадок для делового взаимодействия на уровне городов и уездов, продвижения совместных культурно-образовательных программ.

Предполагается, что внедрение соответствующих мер позволит стимулировать торгово-экономическое сотрудничество Хайнаня с Тайванем, обеспечить его развитие на более высоком качественном уровне.

Хайнаньский порт свободной торговли в последние годы активно укрепляет связи с тайваньскими соотечественниками. В самой южной китайской провинции выданы разрешения на создание более чем 2,4 тыс. предприятий с капиталом Тайваня на сумму в размере $5,73 млрд. Товарооборот между двумя островами с 2017 по 2022 год увеличился в 4,6 раза, до 2,22 млрд юаней ($310 млн по текущему курсу).