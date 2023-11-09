9 ноября, 15:59

Систему мониторинга окружающей среды в новых регионах РФ оценили в 2,6 млрд рублей

Такая система строится в 41 городе в субъектах Российской Федерации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти РФ выделят 2,6 млрд рублей на период до 2026 года на создание в новых регионах страны системы мониторинга окружающей среды в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Об этом сообщил на первой Всероссийской Докучаевской конференции заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

"Очень большой объем средств предусмотрели из резерва на реализацию проекта "Чистый воздух": это будет 2,6 млрд рублей до 2026 года. Большей частью это будет мониторинг окружающей среды - и водных объектов, и почвы, и воздуха в режиме онлайн. Такая система строится в 41 городе в субъектах Российской Федерации, такую же систему принято решение создавать в новых регионах", - сказал он.

Он добавил, что на новые регионы также предусмотрены средства на территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, таких как Росприроднадзор, Рослесхоз. Будет закуплена лесохозяйственная и пожарная техника, пройдут мероприятия по лесовосстановлению. Также средства предусмотрены в строительство объектов по обращению с отходами, началась разработка проектно-сметной документации.

В федеральном проекте "Чистый воздух" с 2019 года участвуют 12 крупных промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С сентября 2023 года еще в 29 городах начинается эксперимент по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ. На период с 2024 по 2026 года на его реализацию Минприроды РФ предлагает направить 16 млрд рублей.

Первая Всероссийская Докучаевская конференция проходит 9-10 ноября в Ростове-на-Дону. Она собрала более 200 ученых и экспертов, которые обсуждают экологические проблемы новых регионов, в том числе последствия разрушения Каховской ГЭС и повышение уровня солености Азовского моря. Докучаевская конференция проходит благодаря программе направления в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области экологических гуманитарных миссий на 2023-2025 годы. В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение. 

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