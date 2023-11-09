Киев и Варшава не обсуждают возможность уступок польским перевозчикам из-за блокады КПП

Изменений или отмены соглашения о либерализации не обсуждается, сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Украины и Польши не обсуждают возможные уступки польским грузоперевозчикам, заблокировавшим три автомобильных контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе двух стран. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, ситуацию на границе обсудили глава министерства Александр Кубраков и его польский коллега Анджей Адамчик. Как обратили внимание в украинском министерстве, блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет на экономику и Украины, и Европейского союза. "Ключевое: никаких изменений или отмены соглашения о либерализации не обсуждается", - говорится в сообщении в Facebook министерства (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как указали в Киеве, более 20 тыс. автомобилей заблокированы на границе Украины и Польши с обеих сторон. "Терпит убытки экономика не только Украины или Польши, но и других стран, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства", - добавили в ведомстве.

Три КПП на польско-украинской границе заблокированы польскими грузоперевозчиками с понедельника. Организаторы блокады пропускают в каждую сторону по три машины в час. Исключения делаются для бензовозов, медтранспорта, машин, перевозящих животных и скоропортящиеся продукты, а также для военных. Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, в частности восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.